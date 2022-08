Jerome Powell : "Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait"

Le président de la Fed, Jerome Powell, intervient donc ce jour dans le cadre du symposium de Jackson Hole, réunion des banquiers centraux dans le...

(Boursier.com) — Le président de la Fed, Jerome Powell, intervient donc ce jour dans le cadre du symposium de Jackson Hole, réunion des banquiers centraux dans le Wyoming. Powell a promis ce vendredi que la banque centrale américaine allait "utiliser ses outils avec force" pour résorber l'inflation, qui est toujours proche de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. "Il faut continuer jusqu'à ce que le travail soit fait", a affirmé le dirigeant de la Fed, avec un objectif d'inflation vers les 2%. La Fed doit donc continuer à augmenter les taux et les maintenir à un niveau plus élevé jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que l'inflation soit sous contrôle, affirme encore Powell.

"Notre décision lors de la réunion de septembre dépendra de la totalité des données entrantes et de l'évolution des perspectives", a ajouté le dirigeant. Pour l'heure, selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base le 21 septembre, qui serait la troisième consécutive d'une telle ampleur, est de plus de 51% (fourchette 3-3,25%), alors que la probabilité d'une augmentation des taux de 50 points de base est de 48,5% (fourchette 2,75-3%).

Powell a ajouté que l'économie américaine, les ménages et les entreprises, devraient s'attendre à "un peu de douleur", compte tenu de ce durcissement monétaire nécessaire. Il note que l'économie américaine ralentit d'ailleurs, même si elle montre encore une forte dynamique. Le marché du travail demeure pour l'heure solide et la demande de travailleurs dépasse largement l'offre. L'orientation de politique monétaire est quant à elle actuellement proche de la neutralité, mais Powell laisse entendre qu'il faudra poursuivre le durcissement tant que l'inflation reste élevée.

Powell laisse entendre que des hausses de taux plus importantes sont encore probables "pendant un certain temps" pour maîtriser enfin l'inflation... "Bien que des taux d'intérêt plus élevés, une croissance plus lente et des conditions plus faibles sur le marché du travail réduiront l'inflation, ils feront également souffrir les ménages et les entreprises"... "Ce sont les coûts malheureux de la réduction de l'inflation, mais un échec à rétablir la stabilité des prix signifierait une douleur bien plus grande", a indiqué le leader de la Fed, intraitable.