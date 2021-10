Jerome Powell est-il transitoire ?

La reconduction de Powell à la tête de la Fed est désormais menacée

(Boursier.com) — Les investissements d'Eric Rosengren, Robert Kaplan et Richard Clarida de la Fed avaient déjà fait polémique ces dernières semaines, provoquant les départs des deux premiers. Cette fois, c'est le président de la Fed en personne qui est mis en cause. American Prospect a indiqué en effet que Jerome Powell avait vendu entre 1 et 5 millions de dollars de ses avoirs en titres du Vanguard Total Stock Market Index Fund depuis son compte personnel le 1er octobre 2020. D'autres ventes plus modestes ont été constatées jusqu'en décembre 2020. Le site financier ZeroHedge, très friand de ce genre de scandale, a noté que la vente était intervenue juste au moment où les marchés boursiers américains s'effondraient, et que Powell avait poussé les législateurs à adopter davantage de mesures de relance budgétaire quelques jours seulement après sa vente. Contrairement à ses acolytes de la Fed déjà épinglés, on ne peut donc pas dire que Powell ait fait preuve d'un sens inné du timing dans ses opérations financières.

Cependant, cette révélation fait désordre, car elle intervient après que les transactions de l'ancien président de l'antenne de Dallas, Kaplan, de l'ancien président de la Fed de Boston, Rosengren, et du vice-président de la Fed, Clarida, ont été récemment divulguées. Ces éléments concernant les investissements personnels et les transactions des responsables de la Fed ternissent considérablement l'image supposée irréprochable de l'institution monétaire américaine. Cela contrarie aussi grandement la reconduction de Powell, qui subissait déjà la pression croissante des démocrates progressistes, y compris celle de la sénatrice Elizabeth Warren, qui avait récemment qualifié Powell d'"homme dangereux" pour diriger la Fed, selon les informations du New York Times.

Le Wall Street Journal rapportait déjà la semaine dernière que le scandale entourant les investissements de responsables de la Fed avait compliqué la décision de la Maison Blanche concernant la nomination du futur président de la Fed... Le site de prévision en ligne PredictIt montrait alors des chances de Powell d'être confirmé par le Sénat en baisse de 19 points de pourcentage à un nouveau plus bas de 60%. Et c'était avant l'affaire révélée par American Prospect...

Le mandat de Jerome Powell expire en février. Le consensus voit toujours Biden reconduire Powell, mais la gouverneure de la Fed Lael Brainard est désormais considérée comme une rivale crédible, du fait de sa meilleure perception parmi les progressistes et de son alignement plus étroit sur les préférences politiques de Biden. La 'cote' de Powell a donc récemment chuté en raison des vives critiques des progressistes et des controverses autour des investissements de plusieurs responsables de la Fed. Dans le même temps, la cote de Brainard progresse, et son éventuelle nomination, très improbable il y a quelques mois encore, est désormais envisageable, même si Powell demeure favori.

Randal Quarles, vice-président de la Fed pour la supervision du système financier, vient en outre de quitter ses fonctions, ce qui pourrait signaler des changements majeurs de leadership au sein de la banque centrale américaine, alors que Powell doit prochainement connaître le verdict concernant sa reconduction pour un nouveau mandat.

Quarles, dont le mandat expirait la semaine dernière, ne poursuivra donc pas dans son rôle. Powell attend lui de savoir s'il sera reconduit par Joe Biden pour un second mandat. Pour l'heure, le président américain s'est montré plutôt favorable à cette hypothèse, bien que certains groupes progressistes aient critiqué Powell et Quarles, nommés par Donald Trump, pour avoir annulé certaines des règles imposées aux banques à la suite de la crise financière de 2008. Néanmoins, Biden n'a pas réagi de manière claire aux affaires récentes relatives aux investissements de responsables de la banque centrale.

Après l'expiration du mandat de Quarles, personne à la Fed ne présidera le comité interne de la banque centrale sur la réglementation. Au lieu de cela, les problèmes seront portés devant le conseil de la 'Federal Reserve' sur la base d'un consensus jusqu'à ce qu'une nouvelle personne soit nommée au poste de réglementation le plus élevé, le vice-président pour la supervision. Quarles restera membre du comité. Quarles était le premier à occuper officiellement ce poste de vice-président de la supervision, créé en vertu de la loi Dodd-Frank de 2010, refonte des règles de Wall Street par l'administration Obama.

Lors d'une conférence de presse le mois dernier, Powell s'est engagé à s'en remettre à celui que Biden nommerait en tant que prochain responsable réglementaire. Les experts de la Fed ont émis l'hypothèse que le président pourrait nommer à ce poste quelqu'un qui favoriserait une surveillance plus stricte des banques... "Il est tout à fait approprié qu'une nouvelle personne vienne examiner l'état actuel de la réglementation et de la supervision et suggère des changements appropriés", avait lancé Powell il y a quelques semaines. Il pourrait aussi devenir de plus en plus "approprié" qu'une "nouvelle personne" vienne diriger la Fed, afin de rétablir la confiance dans l'institution monétaire, en particulier au moment où elle doit progressivement dénouer un soutien inédit à l'économie des États-Unis.