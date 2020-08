Jerome Powell déterminé à soutenir le marché de l'emploi

Un objectif d'inflation moyenne de 2%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les opérateurs surveillent ce jour le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, pour le symposium virtuel organisé par la Fed de Kansas City en remplacement de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Le patron de la Fed souligne aujourd'hui que la Banque visera désormais 2% d'inflation moyenne. La nouvelle stratégie de la Fed passe par une forme flexible d'objectif moyen d'inflation, ajoute le dirigeant, selon lequel la Banque sera grandement concentrée sur la promotion d'un fort marché de l'emploi. La Fed entend revoir sa stratégie de politique monétaire tous les cinq ans. Elle n'hésitera pas à agir si l'inflation augmente au-dessus de niveaux correspondant à son objectif.

Ainsi, Powell trace les grands axes du nouveau cadre de politique monétaire, après deux ans de réflexion et d'échanges. Il précise que ces changements sont motivés par les évolutions sous-jacentes de l'économie, comprenant un plus faible potentiel de croissance, des taux d'intérêt plus bas de manière persistante et une inflation basse.

La Fed insistera sur le caractère large et inclusif de l'emploi. Dans sa nouvelle stratégie, la Banque entend placer l'emploi avant l'inflation. Le Comité de politique monétaire de la Banque (FOMC) juge par ailleurs que les risques à la baisse sur l'emploi et l'inflation se sont accrus. Le Comité est ainsi prêt à utiliser tous les instruments à sa disposition pour atteindre son double objectif d'emploi maximum et de stabilité des prix.

La Fed visera un taux moyen d'inflation de 2% sur la durée, et compensera les périodes de faible inflation par une inflation de plus de 2% durant un certain temps. La banque centrale américaine entend ramener les USA au plein emploi et favoriser la remontée de l'inflation.

Powell souligne "les bienfaits d'un marché du travail fort, particulièrement pour beaucoup de membres des catégories à revenus bas ou modérés", alors que le marché du travail peut être, selon lui, "durablement soutenu sans provoquer une augmentation indésirable de l'inflation".

La nouvelle stratégie monétaire de la Fed devrait la conduire à conserver des taux très bas et quasiment nuls de manière durable. C'est du moins ce qu'anticipent bon nombre d'opérateurs, sans que Powell n'ait été explicite sur le sujet.