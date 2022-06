Jerome Powell confirme l'engagement fort de la Fed contre l'inflation

Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprime actuellement devant la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la...

(Boursier.com) — Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprime actuellement devant la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants demain jeudi. Il est bien évidemment questionné sur la réponse apportée à la Fed face à l'inflation record. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Powell affirme ce jour que la banque centrale américaine poursuivra la hausse des taux afin de contenir l'inflation, après cette hausse de trois quarts de point, la plus forte en près de trois décennies. Il réaffirme ainsi sans surprise l'engagement de la Fed à lutter contre cette inflation (8,6% aux USA selon les derniers chiffres pour le mois de mai) au plus haut de 41 ans. "Durant l'année passée, l'inflation a clairement surpris à la hausse, et des surprises supplémentaires pourraient être en vue", s'est inquiété le patron de la Fed ce jour. Il se montre toutefois confiant concernant la résistance de l'économie américaine face au durcissement monétaire, alimentant les espoirs d'atterrissage maîtrisé. Il juge l'économie américaine toujours très solide, et capable de faire face à une politique monétaire plus dure. "L'économie américaine est bien positionnée pour gérer des hausses de taux supplémentaires", lance ainsi Powell, évoquant une économique "très forte" malgré ce début de durcissement et une inflation pesante.

Ainsi, la Fed demeure "fortement déterminée" à faire reculer l'inflation. Le rythme des prochaines hausses de taux dépendra des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques. "Nous prendrons nos décisions réunion après réunion", a expliqué le leader de la banque centrale américaine, qui maintient donc le cap alors même que la marge de manoeuvre de l'institution monétaire US semble de plus en plus limitée.