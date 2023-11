Jerome Powell casse (un peu) l'ambiance

Le président de la Fed, Jerome Powell, a fait un peu retomber les indices à Wall Street hier soir en ravivant les craintes de hausse supplémentaire...

(Boursier.com) — Le président de la Fed, Jerome Powell, a fait un peu retomber les indices à Wall Street hier soir en ravivant les craintes de hausse supplémentaire des taux. Powell a indiqué que la politique monétaire était en territoire restrictif et exerçait une pression à la baisse sur l'inflation, mais il a aussi souligné que les options restaient sur la table, ce qui pourrait inclure de nouvelles hausses des taux d'intérêt. "S'il s'avère opportun de resserrer davantage notre politique, nous n'hésiterons pas à le faire", a ainsi affirmé le dirigeant lors d'un discours devant le Fonds monétaire international à Washington. Il a précisé dans son discours, brièvement interrompu par des manifestants pour le climat, que la banque centrale allait adopter une approche 'réunion par réunion'. Il a également mis en garde contre toute réaction excessive aux données économiques. Pour l'heure, le scénario est pourtant favorable, puisque l'économie américaine montre quelques signes de faiblesse malgré la vive croissance du PIB au troisième trimestre, et que l'emploi se détend. Powell reste quant à lui sur ses gardes, indiquant que la Fed continuera d'agir avec prudence, "ce qui nous permettra de faire face à la fois au risque d'être induit en erreur par quelques bons mois de données et au risque de resserrement excessif".

Les responsables de la banque centrale sont quant à eux relativement partagés concernant la marche à suivre, certains prônant la fin du cycle de resserrement et d'autres optant pour une posture flexible à l'instar de Powell. La Fed a maintenu ses taux inchangés lors des deux dernières réunions de politique monétaire, et les marchés financiers misent par conséquent, désormais, sur la fin du durcissement. Le taux de référence de la Fed se situe dans une fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis 22 ans.