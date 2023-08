Jerome Powell a-t-il vraiment des choses intéressantes à dire ?

Wall Street a sans doute voulu glisser un message à Jerome Powell, patron de la Fed, hier soir...

(Boursier.com) — Wall Street a sans doute voulu glisser un message à Jerome Powell, patron de la Fed, hier soir. Ainsi, les principaux indices de la bourse américaine ont rechuté brutalement en fin de journée, alors que les excellents résultats de Nvidia laissaient pourtant espérer une belle séance. Le Nasdaq a plongé de 1,87% en clôture et le Dow Jones de 1,08%. C'est sans doute la manière de la cote américaine de faire comprendre au leader de la Fed sa lassitude d'une politique monétaire durablement restrictive.

Pourtant, il est fort probable que le discours de Powell cet après-midi, dans le cadre du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, reste assez conforme aux derniers avis de la Fed et à l'image récemment dépeinte par les Minutes de sa dernière réunion. Ainsi, le président de la Fed devrait confirmer l'engagement de la banque à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, ce qui passe au moins par un maintien, pendant encore une certaine période, de taux élevés, et peut-être même par un nouveau tour de vis éventuel si les données économiques le justifient. Jerome Powell pourrait aussi confirmer la volonté de la Réserve Fédérale de poursuivre son resserrement monétaire quantitatif. Enfin, il devrait noter la résistance de l'économie et du marché de l'emploi. Dans un tel contexte, les opérateurs étudieront de près le langage employé, la moindre nuance étant susceptible parfois de créer une réaction qui n'a pas forcément lieu d'être. La Fed n'a sans doute toujours pas pour intention d'assouplir sa politique à court terme, très probablement pas cette année sauf accident majeur, et peut-être pas non plus en début d'année prochaine.

Le rassemblement annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole intervient alors que la Fed a rehaussé ses taux d'un quart de point en juillet entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, afin de lutter contre l'inflation toujours trop élevée. Compte tenu toutefois des progrès sur ce front, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montre une probabilité de plus de 80% d'un statu quo monétaire à l'issue de la prochaine réunion des 19 et 20 septembre, contre près de 20% de probabilité d'un durcissement de 25 points de base. Pour la réunion suivante, le 1er novembre, la probabilité est de 53% d'une fourchette inchangée entre 5,25 et 5,5%, contre un peu plus de 40% pour la fourchette 5,5-5,75% et même un petit 7% pour la fourchette 5,75-6%.

Notons que Loretta Mester de la Fed de Cleveland, Patrick Harker de l'antenne de Philadelphie, ou encore Austan Goolsbee de la Fed de Chicago, s'expriment aussi en cette fin de semaine. Dans la soirée, les investisseurs suivront aussi les commentaires de Christine Lagarde, patronne de la BCE, sur l'économie européenne. Cette dernière a indiqué déjà que les prochaines décisions de la BCE seraient dépendantes des données.