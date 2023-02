Janet Yellen voit une amélioration des perspectives économiques

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, adoucit le ton

(Boursier.com) — Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, adoucit le ton. Elle estime désormais que les perspectives économiques mondiales s'améliorent, ou du moins sont meilleures que ne l'avaient prévu les observateurs il y a quelques mois. Ces commentaires de Yellen lors d'une conférence de presse à Bangalore, en Inde, où les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 se réunissent du 22 au 25 février, mettent donc en évidence un changement de ton des grands intervenants, et notamment de Yellen, selon laquelle "les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels et l'avenir est toujours incertain", mais "les perspectives se sont améliorées depuis que nous nous sommes réunis à l'automne". Il y a quelques semaines seulement, le FMI avait lui constaté un "tournant" pour l'économie mondiale et relevé ses perspectives de croissance.

Yellen a pour sa part souligné la résilience de l'économie américaine, la modération de l'inflation globale ces derniers mois et le marché du travail toujours solide. Au niveau mondial, elle a insisté sur l'importance d'être attentif aux retombées du resserrement macroéconomique des grandes économies sur le reste du monde. Yellen a noté des signes de baisse de l'inflation mondiale, tout en reconnaissant qu'il restait "beaucoup de travail". A la veille de l'anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Yellen a également réitéré la volonté de l'administration américaine de continuer à envoyer des aides massives pour permettre à l'Ukraine de lutter contre l'agression russe. Les États-Unis ont fourni plus de 46 milliards de dollars d'aide sécuritaire, économique et humanitaire à l'Ukraine et prévoient d'apporter encore environ 10 milliards de dollars de soutien économique au cours des prochains mois, a affirmé Yellen.