Janet Yellen voit le bout du tunnel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street a donc terminé la journée en nette hausse hier lundi sur fond de détente sur les rendements obligataires et d'accélération des vaccinations outre-Atlantique. Le Dow Jones a pris 0,32%, le S&P 500 0,7% et le Nasdaq 1,23%. Le rendement du T-Bond à 10 ans revient ce jour à 1,65%, alors que celui du '30 ans' ressort à 2,34%, ce qui semble confirmer une accalmie après les tensions récentes sur fond de craintes d'inflation.

Jerome Powell, le président de la Fed, intervenait hier lors d'un événement de la BIS - 'Bank for International Settlements' (Banque des Règlements Internationaux). Powell, lors de l'événement de la BIS sur les devises digitales, a confirmé qu'il ne s'agissait pas de se presser de ce point de vue. La Fed poursuit les expérimentations à propos du dollar digital, mais rien ne semble donc imminent. Le leader de la banque centrale américaine souligne qu'il ne veut pas déstabiliser le système. Par ailleurs, Powell estime que les actifs digitaux s'apparentent plus à l'or qu'au dollar, et souligne qu'il n'y a pas de lien entre les projets de la Fed et certaines devises telles que le bitcoin.

Le leader de la Fed intervient encore ce mardi et demain mercredi, entendu cette fois par le Congrès. La Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, témoignera aussi ce mardi et mercredi devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, puis devant la Commission bancaire du Sénat. Yellen devrait se montrer optimiste ce jour concernant l'économie américaine, qui se remet des effets de la crise sanitaire. Elle anticipe une expansion de l'économie et même un possible retour au plein emploi dès l'année prochaine, selon ses remarques préparées pour l'audition devant la Commission des services financiers de la Chambre.

Yellen juge qu'avec l'adoption du plan de relance de 1.900 milliards de dollars de l'administration Biden, la population américaine devrait ressortir de la crise sanitaire "avec des fondations de vie intactes". Elle ajoute que le Département au Trésor, qui doit mettre en oeuvre une grande partie du plan de relance et de distribuer les fonds, travaille à aider les secteurs les plus en difficulté et notamment les plus petites entreprises.