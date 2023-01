Janet Yellen va rencontrer le vice-Premier ministre chinois

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrera mercredi le vice-Premier ministre chinois Liu He en Suisse pour échanger des vues sur...

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, rencontrera mercredi le vice-Premier ministre chinois Liu He en Suisse pour échanger des vues sur les développements économiques et approfondir la communication entre les deux plus grandes économies au monde, a déclaré un responsable du Trésor, cité par Reuters. Il s'agira de la première rencontre en personne de Yellen et Liu, dans le cadre des engagements des deux pays à oeuvrer à apaiser les tensions à la suite des entretiens de Joe Biden avec le président chinois Xi Jinping en Indonésie en novembre. Yellen rencontrera donc Liu à Zurich à la veille de sa visite dans trois pays en Afrique, où elle se concentrera sur le renforcement des liens américains avec un continent au centre du commerce et des investissements chinois et sur des questions telles que la sécurité alimentaire, indique Reuters. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, vient quant à lui de terminer une tournée dans cinq pays d'Afrique.