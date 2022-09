Janet Yellen se félicite des réalisations de l'administration Biden

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a saisi l'occasion d'une visite dans une usine Ford du Michigan pour vanter les réalisations...

(Boursier.com) — La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a saisi l'occasion d'une visite dans une usine Ford du Michigan pour vanter les réalisations économiques de l'administration Biden, qu'elle juge meilleures que les gens ne le pensent. Il faut dire que la perception générale du public vis-à-vis de la gestion économique de Joe Biden, en particulier concernant l'inflation, a tendance à peser sur les cotes de popularité du président. La cote de Biden a tout de même commencé à remonter avec le reflux des prix de l'essence, constate CNBC, et l'administration en place tient aussi à faire valoir quelques victoires avant les 'midterms'. "Prises ensemble, la loi bipartite sur les infrastructures, la loi CHIPS et la loi sur la Réduction de l'Inflation ont autorisé l'un des investissements les plus importants que notre pays ait jamais réalisés", a déclaré Yellen jeudi. "Je crois fermement qu'elles nous aideront à atteindre une croissance stable et durable et qu'elles nous feront progresser vers une économie plus juste et plus résiliente", a affirmé encore la secrétaire au Trésor.