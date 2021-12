Janet Yellen prête à retirer le terme 'transitoire' de sa description de l'inflation

Notons que Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a indiqué ce jour qu'elle était prête à retirer le terme...

(Boursier.com) — Notons que Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor et ex-patronne de la Fed, a indiqué ce jour qu'elle était prête à retirer le terme "transitoire" dans sa description de l'inflation. "Je peux convenir que cela n'a pas été une description appropriée de ce à quoi nous avons affaire", a ainsi lancé Yellen, confirmant en cela les récents commentaires de Powell qui avaient secoué les marchés plus tôt cette semaine. Yellen ajoute qu'il incombe à la Fed d'éviter toute spirale haussière sur les salaires et des prix. S'exprimant virtuellement ce jour à l'occasion d'une conférence organisée par Reuters, elle dit par ailleurs comprendre le raisonnement derrière la volonté de la Fed de procéder au tapering.

Les comportements des salaires et des prix seront à suivre de près selon Yellen, afin de détecter une éventuelle surchauffe de l'économie américaine. Elle note que l'abaissement de certains tarifs douaniers hérités de l'ère Trump pourrait diminuer quelque peu les pressions inflationnistes, sans que cela ne fasse réellement la différence.