Janet Yellen préoccupée par la flambée de l'inflation, mais ne voit pas de récession

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est montrée prudemment optimiste sur CNBC, malgré une inflation US au plus haut de 40 ans et une...

Crédit photo © Reuters