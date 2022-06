Janet Yellen pense que la récession n'est pas inévitable

Tout comme le président Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais...

(Boursier.com) — Tout comme le président Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée. Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives et vient de relever ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis 1994. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell, actuel leader de la Fed, peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide.

Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois. Bien qu'il soit important de lutter contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine, elle note que "certaines (taxes) ne servent aucun objectif stratégique et augmentent les coûts pour les consommateurs".