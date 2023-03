Janet Yellen maintient que le système bancaire est solide

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a confirmé aujourd'hui qu'elle jugeait solide le système bancaire US, même après les effondrements de...

(Boursier.com) — Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a confirmé aujourd'hui qu'elle jugeait solide le système bancaire US, même après les effondrements de Silicon Valley Bank et Signature Bank. "Notre système bancaire reste sain", a assuré Yellen, s'adressant aux membres du Comité des finances du Sénat. "Je peux rassurer les membres du Comité sur le fait que notre système bancaire reste solide et que les Américains peuvent être sûrs que leurs dépôts seront là quand ils en auront besoin", a asséné Yellen, avant une audience prévue sur le budget proposé par le président Biden. "Les actions de cette semaine démontrent notre engagement résolu à assurer la sécurité de l'épargne des déposants", a ajouté la Secrétaire au Trésor. Dimanche, le Trésor US, la FDIC et la Fed avaient réagi dans l'urgence en annonçant des mesures exceptionnelles pour protéger les dépôts de la Silicon Valley Bank suite à sa saisie et ceux des clients de Signature Bank.

Yellen rappelle à ce sujet "qu'aucun argent du contribuable n'a été utilisé ou mis en péril" dans ce processus. La protection des dépôts est en effet mise en oeuvre par le fonds d'assurance des dépôts, qui se finance par des commissions imposées aux banques. La Fed a en outre annoncé durant le week-end qu'elle allait offrir des financements aux banques via une nouvelle facilité de crédit, afin de s'assurer que les établissements fragiles puissent faire face aux éventuels retraits.