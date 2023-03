Janet Yellen indique que le Trésor US surveille plusieurs banques après la chute de SVB

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a précisé aujourd'hui que l'administration américaine surveillait "quelques banques"...

(Boursier.com) — Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a précisé aujourd'hui que l'administration américaine surveillait "quelques banques", suite aux problèmes rencontrés par SVB Financial (Silicon Valley Bank). Difficile de dire si ces commentaires sont positifs, puisqu'ils signalent aussi un risque de contagion, pour ceux qui en doutaient. "Lorsque des banques connaissent des pertes financières, cela est et doit être une source de préoccupation", a ajouté Yellen, citée par un journaliste du New York Times. De manière plus positive, citée cette fois par Business Insider, Yellen déclare aussi qu'il y a une chance que l'économie américaine évite la récession, alors que l'inflation ralentit.