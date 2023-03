Janet Yellen estime que les règles sont devenues trop souples pour les banques

Après les défaillances de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux États-Unis, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devrait...

(Boursier.com) — Après les défaillances de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank aux États-Unis, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, devrait indiquer que les règles sont devenues trop souples pour les banques. Le Wall Street Journal cite à ce sujet des remarques préparées de Yellen pour une intervention programmée plus tard ce jour. Cette dernière juge incomplets les efforts pour protéger la stabilité financière. Rappelons que les autorités américaines de la Fed, de la FDIC et du Trésor US ont dû intervenir en urgence ce mois pour secourir les banques, suite aux effondrements de SVB et de Signature Bank, qui ont provoqué une vague massive de retraits et de transferts des dépôts des banques régionales vers les grandes banques 'systémiques'.