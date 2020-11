Janet Yellen est de retour !

(Boursier.com) — C 'est confirmé ! Janet Yellen, ex-patronne de la Fed, va prendre les fonctions de Secrétaire au Trésor de l'administration Biden. Ainsi, Joe Biden vient de désigner une équipe économique diversifiée, comprenant Yellen, Neera Tanden pour le Bureau de la gestion et du budget, Wally Adeyemo en tant que Secrétaire adjoint au Trésor, Cecilia Rouse en tant que présidente du CEA (Council of Economic Advisers - Conseil des conseillers économiques), ainsi que Jared Bernstein et Heather Boushey en tant que membres du CEA...