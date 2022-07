Janet Yellen échange avec le vice-Premier ministre chinois

Alors que Joe Biden pourrait prendre une décision cette semaine au sujet des "tarifs" douaniers imposés à la Chine, l'agence Xinhua rapporte que la...

(Boursier.com) — Alors que Joe Biden pourrait prendre une décision cette semaine au sujet des "tarifs" douaniers imposés à la Chine, l'agence Xinhua rapporte que la Secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen s'est entretenue avec le vice-Premier ministre chinois Liu He par vidéoconférence. Les discussions sont décrites comme constructives, les deux parties ayant échangé au sujet de la situation macroéconomique et de la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Il y aurait eu un accord sur le besoin de renforcer la communication bilatérale sur la politique macroéconomique et la coordination. La stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale est aussi considérée comme étant dans l'intérêt de tous. Le clan chinois s'est inquiété de la question de tarifs douaniers et des sanctions américaines. Les deux parties ont accepté de maintenir leur communication.

Rappelons que des divisions subsistent au sein de l'administration Biden sur la levée des tarifs chinois. Le Financial Times a rapporté que le cabinet du président Biden était ainsi partagé sur cette question politiquement tendue des tarifs douaniers imposés à la Chine, qui pourrait influencer les élections de mi-mandat au Congrès de novembre. Biden ne semblait initialement pas pressé de supprimer les tarifs de l'ère Trump. Désormais, la Maison Blanche débat de l'opportunité de supprimer certains prélèvements pour aider à soulager l'inflation des consommateurs américains. Alors que le désir de freiner l'inflation est notable, les responsables et les experts affirment qu'il existe de profondes divisions au sein de l'administration. Les partisans de la suppression des droits de douane incluent Yellen, tandis qu'un autre groupe comprend l'USTR Katherine Tai, principale conseillère commerciale, inquiète qu'une telle décision réduise l'influence dans les négociations futures avec la Chine. Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré pour sa part être plus hésitant à réduire les tarifs, mais d'autres responsables, dont la Secrétaire au commerce Gina Raimondo, ont manifesté un certain soutien. Le principal argument en faveur d'un soulagement de l'inflation, basé sur l'étude du Peterson Institute for International Economics, a été écarté par Tai, évoquant "quelque chose entre la fiction ou un exercice académique intéressant".