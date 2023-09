Janet Yellen confiante dans un atterrissage en douceur

Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué qu'elle se sentait très confiante à propos d'un atterrissage en douceur de l'économie aux USA...

(Boursier.com) — Janet Yellen, Secrétaire américaine au Trésor, a indiqué qu'elle se sentait très confiante à propos d'un atterrissage en douceur de l'économie aux USA. Ainsi, Yellen a précisé que les données montraient un apaisement de l'inflation et a minimisé les risques provenant de la Chine et des BRICS. La secrétaire au Trésor s'est donc dite de plus en plus confiante dans la capacité des États-Unis à contenir l'inflation sans dommage majeur pour le marché du travail et l'économie, saluant les données montrant un ralentissement constant de l'inflation et un afflux frais de demandeurs d'emploi, relate Bloomberg. "Je suis très optimiste concernant cette prévision", a déclaré Yellen dimanche, alors qu'elle était interrogée sur ses espoirs que les États-Unis évitent une récession tout en maîtrisant la hausse des prix à la consommation.