Italie : le gouvernement débloque 25 milliards d'euros face au coronavirus

Italie : le gouvernement débloque 25 milliards d'euros face au coronavirus









L'Italie s'active afin de faire face à l'impact sanitaire mais aussi économique de l'épidémie de coronavirus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Italie s'active afin de faire face à l'impact sanitaire mais aussi économique de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Ainsi, le ministre italien de l'économie va requérir une rallonge de 20 milliards d'euros sur les dépenses publiques programmées pour cette année, alors que le président du conseil Giuseppe Conte annonce que le gouvernement va débloquer 25 milliards d'euros en urgence. Le ministre italien de l'économie n'est pas encore en mesure d'avancer de nouvelle estimation de déficit budgétaire pour 2020.

Rappelons que l'Italie est désormais le second pays au monde le plus touché par l'épidémie de coronavirus, derrière la Chine. Le pays a franchi la barre des 10.000 cas recensés de contamination. Plus de 630 morts sont déplorés, selon le dernier décompte de l'Agence de protection civile.

Des mesures draconiennes ont été prises, avec l'extension à la totalité du pays des restrictions de mouvements et des événements publics. Le choix d'isoler le pays s'avère logique et presque inévitable. Les mesures prises initialement dans le nord du pays ont été étendues. La fermeture des écoles est prolongée jusqu'au 3 avril, accompagnée d'une interdiction des rassemblements et des événements sportifs. Giuseppe Conte demande aux Italiens de ne sortir de chez eux que pour le travail ou des raisons urgentes. Le réseau de transport public reste opérationnel.