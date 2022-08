Investissements : Goldman Sachs estime qu'il faut se positionner sur les matières premières

"Achetez des matières premières maintenant, inquiétez-vous de la récession plus tard"...

(Boursier.com) — "Achetez des matières premières maintenant, inquiétez-vous de la récession plus tard". Le message de Goldman Sachs est clair. La banque d'affaires exhorte les investisseurs à se positionner sur les matières premières alors que la plupart des risques de récession que traversent les marchés mondiaux sont exagérés à court terme, arguant que les matières premières devraient rebondir dans un contexte de crise énergétique profonde et de fondamentaux physiques 'tendus'.

"Nos économistes considèrent le risque d'une récession hors d'Europe au cours des 12 prochains mois comme relativement faible", affirment les experts de GS dans une note reprise par 'Bloomberh'. "Le pétrole étant le produit de base de dernier recours à une époque de graves pénuries d'énergie, nous pensons que le recul de l'ensemble du complexe pétrolier offre un point d'entrée attrayant pour les investissements à long terme".

Les matières premières ont atteint un record en juin alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé la production et les chaînes d'approvisionnement, avant de voir leurs cours refluer à mesure que les craintes de récession ont éclaté et que les Banques centrales, y compris la Réserve fédérale, ont resserré leur politique pour contenir l'inflation.

"D'un point de vue multi-actifs, les actions pourraient souffrir car l'inflation reste élevée et la Fed est plus susceptible de surprendre du côté belliciste... Les matières premières, en revanche, sont la meilleure classe d'actifs à posséder pendant une phase de fin de cycle où la demande reste supérieure à l'offre". Malgré tout, les équipes de GS avertissent que la route à suive ne sera pas un long fleuve tranquille, surtout si le billet vert prolonge ses gains, une tendance qui rend les matières premières plus chères pour les détenteurs d'autres devises. "Nous reconnaissons que le paysage macroéconomique reste difficile et que le dollar américain pourrait encore augmenter à court terme".