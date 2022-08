Intervention surprise de la PBOC en Chine pour contrer le ralentissement de l'économie

Surprise en provenance de Chine ce matin...

(Boursier.com) — Surprise en provenance de Chine ce matin. La Banque centrale chinoise a abaissé de manière inattendue ses taux d'intérêt directeurs alors qu'elle intensifie son soutien à une économie de plus en plus affectée par les restrictions liées au Covid et un ralentissement de l'immobilier qui s'aggrave. La PBOC a ainsi réduit le taux sur ses prêts à un an de 10 points de base à 2,75% ainsi que le taux de prise en pension à 7 jours, ce dernier passant ainsi de 2,1 à 2%.

Cette baisse de taux est intervenue juste avant que des données officielles montrent que les prix des maisons avaient à nouveau chuté en juillet, tandis que la production industrielle et les ventes au détail sont ressortis plus faibles que prévu, illustrant l'ampleur du ralentissement de la deuxième économie mondiale. En outre, la demande de prêts a nettement diminué le mois passé, l'augmentation totale des nouveaux crédits étant la plus lente depuis au moins 2017, les entreprises et les ménages ayant réduit leurs emprunts.

"Les données économiques de juillet sont très alarmantes", explique à 'Bloomberg' Raymond Yeung, économiste pour la Grande Chine chez Australia & New Zealand Banking Group. "La politique 'Zero Covid' continue de frapper le secteur des services et de freiner la consommation des ménages". "Bien que la baisse des taux soit faible, il s'agit plutôt d'un effet de signal" montrant que les autorités sont prêtes à agir, note pour sa part Zhang Zhiwei, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management. "En termes d'ampleur, cette action est assez limitée. Afin de renverser les attentes du marché et de briser la spirale descendante, ils doivent faire beaucoup plus".