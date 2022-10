Installux reprend Mecanalu

Le plan de cession permet de sauvegarder 283 postes de travail, ainsi que 280 salariés des filiales

(Boursier.com) — La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu le 13 octobre son délibéré dans le dossier Clestra Hauserman. Parmi les deux offres déposées, le choix s'est porté sur le groupe Jestia.

La société avait été placée en redressement judiciaire le 1er août 2022, suite à de graves difficultés d'exploitation. Après avoir subi les effets de la crise sanitaire et les répercussions du conflit russo-ukrainien, Clestra a été victime d'une cyberattaque en mai dernier qui a totalement bloqué la production durant six semaines...

Mobilisation gagnante

De très longue date, l'Etat s'est pleinement mobilisé aux côtes de l'entreprise, comme en atteste notamment son soutien financier sous la forme d'un prêt garanti par l'Etat (PGE), d'un prêt bonifié et d'une subvention dans le cadre d'un appel à projets industries du futur... Jusqu'aux dernières heures qui ont précédé l'audience, les services de la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises ont suivi les travaux des deux porteurs de projets de reprise et se sont assurés de la levée de leurs conditions suspensives de financement, en proposant de compléter à hauteur de 5 ME les financements apportés par chacun des deux repreneurs potentiels.

Sauvetage des emplois

Le plan de cession permet de sauvegarder 283 postes de travail, ainsi que 280 salariés des filiales. Les 86 personnes dont le poste a été supprimé bénéficieront d'un accompagnement dédié des services de l'Etat...

Jestia va ainsi reprendre la plupart des activités de Clestra, installé près de Strasbourg à Illkirch-Graffenstaden, tandis que l'entreprise cotée en bourse Installux rachète Mecanalu, société établie à Dourdan spécialisée dans les cloisons démontables qui compte une trentaine de salariés.