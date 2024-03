Inflation un peu plus élevée que prévu en février en France

L'inflation ressort un peu plus que prévu en France en février...

(Boursier.com) — L 'inflation ressort un peu plus forte que prévu en France en février. Selon l'estimation flash de l'Insee, les prix à la consommation rebondiraient de 0,8% sur un mois après -0,2% en janvier et contre un consensus de +0,7%. Sur un an, l'inflation ressortirait à 2,9%, après +3,1 % en janvier, et contre un consensus logé à +2,7%. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. À l'inverse, les prix de l'énergie et du tabac accéléreraient.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes augmenterait de 3,1%, après +3,4% en janvier, en ligne avec les attentes et au plus bas depuis deux ans et demi. Sur un mois, il progresserait de +0,9% après -0,2% le mois précédent, et contre un consensus de +0,8%.