Inflation record confirmée en Allemagne

L'inflation annuelle allemande, harmonisée aux normes européennes, a bien accéléré en août pour atteindre 8,8%, montrent les données finales de...

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle allemande, harmonisée aux normes européennes, a bien accéléré en août pour atteindre 8,8%, montrent les données finales de l'Office fédéral de la statistique. Un niveau record et conforme aux attentes du marché. Les coûts de l'alimentation et de l'énergie ont tiré les prix vers le haut, bien que leur impact ait été partiellement compensé par des aides gouvernementales temporaires, notamment une remise sur le carburant et les transports publics.

La Bundesbank voit l'inflation atteindre environ 10% au dernier trimestre 2022 et considère les perspectives comme très incertaines en raison de la "situation peu claire" sur les marchés des matières premières - une conséquence de la guerre en Ukraine.

Aux normes nationales, l'inflation est confirmée à 7,9% contre 7,5% en juillet. En séquentiel, les prix affichent une progression de 0,3%, comme au mois précédent.