Inflation : Powell et Lagarde s'inquiètent de la durée des "goulets d'étranglement"

Jerome Powell, le président de la Fed, et Christine Lagarde, son homologue de la BCE se sont tous deux montrés inquiets, mercredi, de la durée des "goulets d'étranglement" qui menacent la reprise économique et attisent les prix.

(Boursier.com) — La reprise économique vigoureuse intervenue depuis la fin des mesures d'exception prises pour juguler la crise du Covid-19 s'accompagne d'une envolée des prix des matières premières, de pénuries et de perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Ces perturbations, jugées temporaires par la plupart des économistes, ne semblent cependant pas près d'être résolues, et pourraient forcer les banques centrales à réduire plus vite que prévu leurs mesures exceptionnelles de soutien, si l'inflation repartait durablement à la hausse.

L'inflation temporaire, mais jusqu'à quand ?

Mercredi, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et Christine Lagarde, son homologue de la Banque centrale européenne, se sont ainsi tous deux montrés inquiets de la durée des "goulets d'étranglement" qui menacent la reprise et attisent les prix. Tous deux se sont efforcés de ne pas affoler les marchés, en réaffirmant que le phénomène d'inflation serait "temporaire" pour M. Powell, et n'est pas en train de généraliser à l'ensemble de l'économie, a assuré Mme Lagarde.

Lors d'un débat organisé par la BCE, Jerome Powell a ainsi jugé "frustrant" que les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement ne se résorbent pas à ce stade de la reprise économique, et il a ajouté s'attendre à ce que cette situation se prolonge en 2022.

Quant à Christine Lagarde, elle a estimé que ces tensions constituaient l'un des principaux risques pour les perspectives économiques de la zone euro. "Combien de temps faudra-t-il pour que ces goulets d'étranglement soient résorbés (...), c'est l'un des points d'interrogation", a-t-elle dit, avant d'évoquer les risques liés à la hausse des prix de l'énergie et ceux de nouvelles vagues de la pandémie de Covid-19.