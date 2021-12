Inflation : le FMI exhorte la Fed a accélérer le resserrement de sa politique monétaire

Face à une inflation qui n'est clairement plus "transitoire", la Réserve fédérale est sous pression pour accélérer son "tapering" et au-delà, pour relever ses taux directeurs.

(Boursier.com) — Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté vendredi la Réserve fédérale américaine à accélérer le resserrement de sa politique monétaire pour faire face à l'inflation plus durable et plus élevée que prévu.

Dans un texte posté sur son blog, le FMI affirmé voir de bonnes raisons pour que la politique monétaire des Etats-Unis tienne davantage compte du risque inflationniste comparé à d'autres économies avancées, notamment la zone euro. Les Etats-Unis cumulent les facteurs de risque avec l'accélération de la croissance du PIB à un niveau proche de celui précédant la pandémie, un marché de l'emploi tendu et des pressions inflationniste généralisées.

"Il serait approprié pour la Réserve fédérale d'accélérer la réduction de ses achats d'actifs et d'avancer dans la voie d'une remontée des taux directeurs", estime le FMI. Le taux des "fed funds", le principal taux directeur de la Fed, a été ramené au plancher (entre 0 et 0,25%) en mars 2020 pour lutter contre la crise du Covid-19.

Le FMI demande une communication claire aux banques centrales

Dans ce contexte, le FMI demande à toutes les banques centrales, et pas seulement à la Fed, de communiquer clairement leurs projets de politique monétaire pour 2022 pour éviter de déstabiliser les marchés financiers. "Il est essentiel pour les grandes banques centrales de communiquer attentivement sur leurs politiques pour ne pas provoquer sur les marchés une panique, qui aurait des effets délétères sur le plan domestique et à l'étranger".

Plus tôt cette semaine, le président de la Fed Jerome Powell avait reconnu que le terme "transitoire" ne devait plus être employé pour qualifier l'inflation (+6,2% sur un an en octobre aux Etats-Unis, et +4,9% dans la zone euro en novembre). Auditionné par le Congrès américain, il a souligné que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus", ajoutant que la Fed devait se préparer à tous les scénarios et qu'elle étudierait une accélération de son "tapering" (réduction de son programme d'achat d'actifs) lors de sa prochaine réunion des 14 et 15 décembre.

"Tapering" et hausse des taux déconnectés ?

La Fed a commencé à réduire en novembre ce programme d'achat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois, mis en place en 2020 pour lutter contre la récession. Le rythme de réduction initial a été fixé à 15 Mds$ par mois, mais il devrait nettement s'accélérer pour passer à 30 Mds$ afin que le programme s'achève avant la mi-2022, estiment les experts, notamment ceux de Goldman Sachs.

Cette semaine, de nombreux responsables de la Fed se sont dit favorables à une accélération du "tapering" sans se prononcer sur la date d'une éventuelle hausse des taux. Parmi eux, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle était "très ouverte" à l'accélération en vue de finaliser le "tapering" en mars.

Jusqu'ici, Jerome Powell a plaidé pour une déconnection entre la fin du "tapering" et la remontée des taux directeurs, dont l'évocation lui semble encore prématurée. Mais la hausse des prix et l'arrivée du variant Omicron pourraient changer la donne, surtout si le nouveau variant contribue à l'inflation en aggravant les problèmes de chaîne d'approvisionnement.