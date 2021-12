Inflation : la Fed se prépare à tous les scénarios (Powell)

La Fed doit se préparer à toutes les évolutions possibles, y compris au fait que "l'inflation pourrait ne pas ralentir au second semestre 2022", même si ce n'est pas son scénario central, a affirmé mercredi Jerome Powell.

(Boursier.com) — Face à l'accélération de l'inflation, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell a changé de ton depuis 48 heures, estimant désormais que le terme "transitoire" n'est plus de mise et ajoutant, mardi devant une commission du Sénat, que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus" et que la Fed étudierait dès sa réunion de la mi-décembre une accélération du "tapering".

Mercredi, Jerome Powell, auditionné cette fois devant une commission de la chambres des représentants, a répété et précisé ses propos. Dans un contexte de forte croissance économique et de déséquilibre durable entre l'offre et la demande, la Fed doit se préparer à toutes les évolutions possibles, y compris au fait que "l'inflation pourrait ne pas ralentir au second semestre 2022", même si ce n'est pas son scénario central.

Accélération du "tapering" au menu de la réunion de la mi-décembre

"Presque tous les prévisionnistes s'attendent à ce que l'inflation ralentisse nettement dans la seconde moitié de l'année prochaine (...) Le fait est que nous ne pouvons pas agir comme si nous étions certains de cela... Nous devons mener notre politique monétaire afin de répondre à toutes les évolutions possibles, et pas seulement en fonction de la plus probable", a déclaré M. Powell devant la commission des services financiers de la chambre des représentants.

Le patron de la Fed, qui vient d'être renommé pour un second mandat de 4 ans par le président Joe Biden, a répété que la Fed discutera lors de sa réunion des 14 et 15 décembre d'une accélération de la réduction de son programme d'achat d'actifs ("tapering"), qui a démarré en novembre au rythme de 15 Mds$ par mois.

Selon les experts de Goldman Sachs, ce rythme pourrait monter à 30 Mds$ par mois, en vue d'achever les achats d'actifs dès la fin du 1er trimestre 2022. L'étape suivante sera la remonté des taux directeurs (proches de zéro depuis mars 2020), qui pourrait intervenir dès juin, voire mai, selon les projections des marchés à terme.

Pas de spirale inflationniste prix-salaires pour le moment

Concernant l'inflation, Jerome Powell a évoqué l'"augmentation significative des salaires" observée depuis le début de la pandémie de Covid-19, tout en estimant que ce phénomène ne risque pas à ce stade de contribuer à renforcer encore l'inflation.

"Nous ne les voyons pas (les salaires : ndlr) augmenter à un rythme inquiétant qui aurait tendance à déclencher une inflation plus élevée, mais c'est quelque chose que nous surveillons très attentivement", a-t-il cependant ajouté.

"Nous devons équilibrer les deux objectifs (emploi et prix) lorsqu'ils sont sous tension, comme ils le sont en ce moment", a-t-il poursuivi. "Mais je vous garantis que nous utiliserons nos outils pour nous assurer que cette inflation élevée que nous connaissons ne s'enracine pas", a-t-il asséné.