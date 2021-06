Inflation : l'Europe "pas dans la même situation" que les USA (Lagarde)

Lors d'une audition au Parlement européen, Christine Lagarde a minimisé le risque de forte inflation dans la zone euro, expliquant que la reprise était bien plus avancée aux Etats-Unis. Les effets sur l'inflation en zone euro devraient être modérés.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La zone euro et les Etats-Unis sont "clairement dans des situations différentes" en matière de perspectives d'inflation, a déclaré lundi Christine Lagarde, la présidente de la BCE, en minimisant le risque d'un impact de l'évolution des prix américains sur celle des prix européens.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont désagréablement surpris les marchés financiers la semaine dernière en annonçant avoir commencé à discuter de l'arrêt futur des achats d'obligations de la Fed ("tapering"). La Fed a aussi fait savoir qu'elle envisageait de relever ses taux directeurs en 2023 (et non en 2024 comme attendu jusqu'ici), voire à la fin 2022, compte-tenu de la vigueur de la reprise économique outre-Atlantique après la crise du coronavirus.

A l'occasion d'une audition trimestrielle virtuelle devant le Parlement européen, Christine Lagarde a cependant mis en garde contre une comparaison simpliste entre les deux rives de l'Atlantique, en expliquant que la reprise aux Etats-Unis était bien plus avancée que dans la zone euro.

"Les Etats-Unis et l'Europe sont clairement dans des situations différentes", a-t-elle dit aux députés européens. "Il est tentant de les comparer mais cela n'est pas très judicieux au vu des différences nombreuses entre les deux économies."

Pas encore l'heure de relever les taux dans la zone euro

Elle a reconnu que l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis pourrait avoir des "retombées" par le biais des prix à l'importation ou des anticipations d'inflation des consommateurs dans la zone euro. "Globalement, cependant, les effets sur l'inflation IPCH de la zone euro devraient être modérés", a-t-elle dit.

Christine Lagarde a aussi répété qu'il n'était pas encore temps de permettre une remontée des taux d'intérêt de marché, ce qui justifiait le maintien par la BCE de conditions de financement favorables.

"Une hausse soutenue des taux de marché pourrait se traduire plus largement par un resserrement des conditions de financement pour l'ensemble de l'économie", a-t-elle expliqué en reprenant des propos tenus à l'issue de la réunion de politique monétaire du 10 juin.

"Un tel resserrement serait prématuré et constituerait un risque pour la reprise économique en cours et les perspectives d'inflation."

Plus de flexibilité requise pour le pacte de stabilité européen

Par ailleurs, la patronne de la BCE a plaidé pour donner plus de "flexibilité" au pacte de stabilité européen une fois que sa suspension pour cause de pandémie aura été levée. "L'Europe a besoin d'un cadre modernisé avec des règles budgétaires transparentes, flexibles et crédibles qui permettront des politiques budgétaires contracycliques et durables", a déclaré Mme Lagarde.

Trop souvent, "les politiques budgétaires nationales ont limité la possibilité" de stimuler l'économie et la banque centrale s'est alors retrouvée "le seul joueur en ville", a-t-elle expliqué.

En raison de la pandémie de coronavirus, qui a conduit les pays de la zone euro à accroître leur endettement pour soutenir leurs économies, le Pacte de stabilité a été suspendu jusqu'en 2023.

Au-delà de cet horizon, la Commission européenne s'est montrée favorable à une réforme de ce mécanisme, qui limite les déficits publics nationaux à 3% du PIB par an, et de la dette publique à 60% du PIB. Une des pistes à l'étude dans le cadre de cette réforme serait de relever les plafonds de déficit et de dette, une idée soutenue par la France, mais à laquelle l'Allemagne est opposée.