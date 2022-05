Inflation : Joe Biden entend respecter l'indépendance de la Fed

Le président américain a rencontré mardi le patron de la Fed Jerome Powell. Il a estimé que les membres de la Fed étaient "totalement concentrés" sur le contrôle des prix, qui est leur mission, avec le soutien à l'emploi.

(Boursier.com) — Fait très rare, le président américain Joe Biden a reçu mardi dans le Bureau ovale le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, pour évoquer avec lui l'économie américaine et mondiale, au moment où les Etats-Unis font face à une flambée d'inflation inédite depuis 40 ans, avec une hausse des prix de 8,3% sur un an en avril.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen (et ex-présidente de la Fed) était aussi présente à cette réunion, au cours de laquelle Joe Biden a notamment promis de respecter l'indépendance de la banque centrale américaine en matière de politique monétaire.

A l'issue de la réunion, Powell ne s'est pas exprimé et Biden a assuré que son "plan" pour contrôler les prix "commençait par un postulat simple: respecter la Fed, respecter l'indépendance de la Fed". Il a estimé par ailleurs que les membres de la banque centrale étaient "totalement concentrés" sur le contrôle des prix qui est leur mission, avec le soutien à l'emploi. Le président démocrate a répété que sa "plus grande priorité (est de) répondre à l'inflation pour réussir la transition d'une économie de reprise à une croissance soutenue" et durable.

Des critiques de Trump à celles de... Ben Bernanke

L'engagement de Biden contraste avec l'interventionniste de son prédécesseur Donald Trump, qui reprochait régulièrement en public à Jerome Powell les décisions de la Fed, allant même jusqu'à menacer de le limoger. C'était la première rencontre entre Biden et Powell depuis que le président américain a nommé Powell à un deuxième mandat de patron de la Fed en novembre dernier. Cette nomination a été entérinée par le Sénat américain le 12 mai dernier.

La Réserve fédérale a été critiquée ces dernières semaines, notamment par l'ancien président de l'institution Ben Bernanke, pour avoir tardé à réagir face à une inflation jugée trop longtemps passagère. Après deux ans de taux proches de zéro pour cause de crise du Covid-19, la Fed a entamé en mars un cycle de hausse des taux directeurs. Le taux des "fed funds" a ainsi été relevé d'un quart de point en mars, puis d'un demi-point en mai, pour être porté entre 0,75% et 1%.

Jusqu'où ira le resserrement monétaire de la Fed ?

La Fed a annoncé son intention de relever "rapidement" ce taux à un niveau neutre pour l'économie (estimé autour de 2,5%), tout en affirmant qu'elle n'hésitera pas à aller au-delà, si l'inflation ne ralentit pas assez vite vers son objectif de moyen terme de 2%. La banque centrale va aussi commencer ce mercredi 1er juin à réduire son bilan à un rythme qui atteindre 95 milliards de dollars par mois à partir d'août. Cette fermeté de ton a entraîné une correction boursière, les investisseurs craignant qu'un resserrement monétaire trop brutal ne provoque une récession.

Jerome Powell a indiqué le 17 mai dernier au 'Wall Street Journal', que la Fed allait procéder à au moins deux autres hausses d'un demi-point en juin et en juillet, et qu'elle aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir ses hausses de taux.

Lundi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'est prononcé en faveur de hausses de taux d'un demi-point pendant "plusieurs réunions" jusqu'à ce que l'inflation revienne de façon "substantielle" plus près de l'objectif de 2% de la Fed. Ses déclarations ont quelque peu douché l'espoir des marchés financiers que la Fed ferait une pause en septembre dans son cycle haussier. Un espoir qui avait soutenu le rebond du marché la semaine dernière.