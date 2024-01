Indices PMI HCOB toujours moroses dans la zone euro

La conjoncture économique s'est de nouveau détériorée en décembre dans la zone euro, prolongeant ainsi la période de contraction économique amorcée en...

(Boursier.com) — La conjoncture économique s'est de nouveau détériorée en décembre dans la zone euro, prolongeant ainsi la période de contraction économique amorcée en juin dernier. La demande de biens et de services a continué de s'affaiblir dans la région tandis que les effectifs ont de nouveau diminué, l'emploi ayant ainsi reculé pour la deuxième fois depuis près de trois ans. Les perspectives d'activité se sont toutefois améliorées, la confiance continuant ainsi de se redresser par rapport au creux enregistré en septembre et atteignant son plus haut niveau depuis sept mois. L'optimisme des entreprises quant à une hausse de leur activité dans les douze prochains mois est néanmoins demeuré inférieur à sa moyenne de long terme.

A 47,6 en décembre (47 en première estimation), l'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l'activité globale (une moyenne pondérée de l'indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l'indice PMI HCOB de l'activité du secteur des services) est resté stable par rapport au mois précédent, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l'activité. L'indice s'est en outre inscrit sous la barre des 50 pour un septième mois consécutif, l'activité de la région ayant ainsi reculé tout au long des troisième et quatrième trimestres 2023. L'indice PMI HCOB pour le secteur des services s'est lui marginalement redressé en décembre, de 48,7 en novembre à 48,8, continuant ainsi de signaler une légère contraction de l'activité. L'activité a diminué pour un cinquième mois consécutif, ayant toutefois enregistré sa plus faible baisse au cours de cette période.

Dr. Cyrus de la Rubia, Chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur des services de la zone euro a enregistré une légère contraction en décembre, similaire à celle déjà observée le mois précédent, tandis que la croissance de l'emploi s'est poursuivie, les effectifs ne progressant toutefois que très faiblement. Si le secteur n'est pas encore entré en récession, la conjoncture est loin d'être favorable et les données de l'enquête ne donnent aucun signe de retour imminent à une croissance robuste de l'activité. Le niveau actuel de l'indice PMI composite, indicateur fiable de la performance économique de la région, fait craindre une récession dans la zone euro, tendance également suggérée par notre modèle de prévision immédiate, qui table sur une deuxième contraction trimestrielle consécutive de l'activité globale de la zone euro au dernier trimestre 2023 ".