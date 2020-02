Indices IHS Markit revus à la hausse aux Etats-Unis en janvier

Indices IHS Markit revus à la hausse aux Etats-Unis en janvier









L'indice final IHS Markit des activités de services aux États-Unis ressort à 53,4 en janvier, contre 52,8 en décembre, et 53,2 en estimation flash...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice final IHS Markit des activités de services aux États-Unis ressort à 53,4 en janvier, contre 52,8 en décembre, et 53,2 en estimation flash. Il signale une solide expansion de la production au début de l'année qui a été soutenue par une plus grande activité de marketing et une augmentation soutenue des nouvelles affaires. En outre, le taux d'expansion s'est accéléré pour atteindre son plus haut niveau depuis dix mois, bien qu'il reste inférieur à la tendance de long terme.

L'indice composite IHS Markit PMI atteint pour sa part 53,3 en janvier, contre 52,7 en décembre et 53,1 en première estimation, indiquant une solide augmentation de l'activité des entreprises du secteur privé au début de 2020.