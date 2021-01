Indices IHS Markit encourageants en décembre en France

L'indice IHS Markit de l'activité commerciale - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau...

(Boursier.com) — L 'indice IHS Markit de l'activité de services - calculé à partir d'une question unique posée à un panel de répondants et portant sur leur niveau effectif d'activité par rapport au mois précédent - s'est fortement redressé en décembre et signale ainsi le plus faible repli mensuel de l'activité depuis le début de l'actuelle période de contraction, amorcée en septembre dernier. Il ressort à 49,1 contre 38,8 le mois précédent.

Plus globalement, l'indice composite remonté également, de 40,6 en novembre à 49,5, et met en évidence la plus faible baisse de l'activité du secteur privé français depuis quatre mois.

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "le secteur privé français a fait preuve de résilience en décembre, les entreprises ayant pourtant été confrontées à de strictes mesures de confinement pendant la quasi-totalité de la période de recueil des données. La contraction de l'activité globale a en effet nettement ralenti par rapport à novembre et le volume des nouvelles affaires est resté stable, après avoir diminué au cours des trois mois précédents. Le récent assouplissement des restrictions liées au Covid-19 devrait en outre aider les entreprises à retrouver le chemin de la croissance à mesure que s'amorce une reprise de la demande. Ces perspectives favorables se manifestent en outre dans la tendance suivie par l'emploi, les effectifs s'étant en effet stabilisés en décembre, après neuf mois consécutifs de repli".