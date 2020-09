Indice ZEW meilleur qu'attendu en septembre

L'indice ZEW allemand remonte encore en septembre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice ZEW allemand remonte encore en septembre. L'indice ressort à 77,4 points après 71,5 en août, et contre 69,8 de consensus. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle s'améliore plus que prévu, à -66,2, contre -81,3 le mois précédent et -72 de consensus.

L'indice ZEW est compilé chaque mois auprès d'environ 350 experts financiers. Il représente la différence entre la portion d'analystes optimistes et la portion d'analystes pessimistes pour le développement économique allemand à 6 mois.