Indice PMI S&P Global manufacturier revu à 50,6 en août

Un peu d'espoir...

(Boursier.com) — L 'Indice PMI S&P Global manufacturier - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - s'est redressé de 49,5 en juillet à 50,6 en août (49 en première estimation), dépassant la barre des 50 et repassant ainsi en zone d'expansion. Le niveau de l'indice masque toutefois la fragilité actuelle du secteur manufacturier français, révélée par les nouveaux replis de la production et des nouvelles commandes.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "les données PMI d'août continuent de souligner la fragilité du secteur manufacturier français, l'évolution de certains indicateurs de l'enquête faisant en outre craindre une accentuation de la contraction dans les prochains mois. Les nouvelles commandes ont en effet de nouveau fortement diminué tandis que la baisse des besoins en production et le niveau élevé des prix de nombreux produits ont contribué à un nouveau recul de l'activité achats. Sur une note légèrement plus positive toutefois, les baisses de la production et des nouvelles commandes ayant quelque peu ralenti par rapport à juillet, on peut également espérer que la contraction du secteur manufacturier conserve un rythme marginal".