Indice PMI S&P des services sans surprise aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Les entreprises américaines du secteur des services ont signalé une nouvelle croissance en novembre grâce à l'augmentation de la production et des nouvelles affaires, selon les dernières données PMI de S&P Global. L'indice PMI final S&P Global des services, ressort ainsi à 50,8 en novembre, identique à son estimation flash et sans grande évolution par rapport à la lecture d'octobre de 50,6. Les dernières données font état de l'expansion de la production la plus rapide depuis juillet, bien que marginale et plus lente que la moyenne de la série à long terme. L'augmentation de l'activité commerciale est souvent liée à une demande plus forte des clients et à une reprise des nouvelles commandes.

Chris Williamson, économiste chez S&P Global Market Intelligence, déclare : "les dernières données PMI pointent vers un nouveau refroidissement des pressions inflationnistes, mais les enquêtes ne signalent également qu'une croissance économique modeste et une quasi-stagnation de l'emploi, avec le risque d'un ralentissement du momentum à mesure que nous nous dirigeons vers 2024. Alors que les entreprises du secteur des services ont continué d'enregistrer de nouveaux gains de production en novembre, la croissance reste considérablement plus faible qu'en début d'année, et les indicateurs prospectifs pointent vers un ralentissement de la croissance dans les mois à venir".