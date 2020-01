Indice PMI manufacturier décevant en décembre

Indice PMI manufacturier décevant en décembre









Mois de décembre au ralenti pour le secteur manufacturier français...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mois de décembre au ralenti pour le secteur manufacturier français. Se repliant de 51,7 en novembre à 50,4 (50,3 en estimation flash), l'Indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - signale une croissance marginale du secteur manufacturier, la plus faible depuis trois mois

Eliot Kerr, économiste à IHS Markit, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "Après deux mois prometteurs en octobre et en novembre, la croissance du secteur manufacturier français s'est affaiblie en décembre. En effet, les dernières données de l'enquête ne mettent en évidence qu'une hausse marginale de la production et signalent un retour à la baisse des nouvelles commandes, tendances qui ont incité les entreprises à geler les embauches et à réduire leur activité achats".