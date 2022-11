Indice PMI manufacturier au plus bas depuis 2 ans et demi dans la zone euro

(Boursier.com) — Les dernières données PMI S&P Global mettent en évidence une nouvelle accélération de la contraction du secteur manufacturier de la zone euro au début du quatrième trimestre, la production et les nouvelles commandes ayant reculé à des rythmes rarement surpassés au cours des vingt-cinq années d'enquête. Les ventes à l'export ont également fortement chuté, l'incertitude géopolitique, l'inflation galopante et la dégradation de la conjoncture économique mondiale ayant pesé sur la demande étrangère.

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est ainsi replié de 48,4 en septembre à 46,4 (46,6 en première estimation), affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.

Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: "la contraction du secteur manufacturier de la zone euro s'est accélérée en début de quatrième trimestre, et les résultats des enquêtes PMI d'octobre ne laissent guère de doute quant à la réalité d'une récession industrielle au sein de la région. Les nouvelles commandes ont notamment reculé à un rythme rarement égalé au cours des vingt-cinq années d'enquête - et dépassé uniquement pendant les pics de la pandémie de Covid-19 et au plus fort de la crise financière mondiale de 2008/2009".