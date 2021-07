Indice PMI IHS Markit manufacturier au plus haut dans la zone euro en juin

Le temps est au beau fixe dans le secteur manufacturier de la zone euro même si les tensions inflationnistes sont bien présentes...

(Boursier.com) — Le temps est au beau fixe dans le secteur manufacturier de la zone euro même si les tensions inflationnistes sont bien présentes. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière a ainsi atteint 63,4 en juin, contre 63,1 en mai, (estimation Flash de 63,1), au plus haut niveau historique pour un quatrième mois consécutif.

Les données sectorielles signalent de nouveau une croissance soutenue dans les trois sous-secteurs couverts par l'enquête, celui des biens d'équipement enregistrant de nouveau les meilleures performances, suivi de celui des biens intermédiaires où l'indice a affiché son plus haut niveau historique. Ce sont les fabricants de biens de consommation qui ont, de nouveau, signalé la plus faible croissance au cours du mois, le taux d'expansion ayant cependant atteint son plus haut niveau depuis juin 2000.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête : "l'expansion du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie à un rythme inégalé au cours des près de vingt-quatre années d'enquête, le nouvel assouplissement des mesures relatives à la pandémie de Covid-19 ayant entraîné un rebond de la demande tandis que l'accélération des campagnes vaccinales a favorisé un regain de confiance dans la région. Toutefois, les pénuries d'intrants résultant des contraintes de capacité et des problèmes de transport occasionnés par la très forte hausse de la demande ont entraîné des tensions inflationnistes sans précédent, les fournisseurs ayant en effet profité d'un marché favorable aux vendeurs pour augmenter les prix de nombreux produits. Les fabricants sont manifestement disposés à accepter une hausse de leurs coûts afin d'assurer leurs achats de produits de base. Certains indicateurs de l'enquête suggèrent toutefois un affaiblissement prochain de ces tensions sur les prix".