Indice PMI IHS Markit composite au plus haut depuis août dernier

L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé pour un deuxième mois consécutif en janvier...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé pour un deuxième mois consécutif en janvier. S'établissant à 51,3 contre 50,9 en décembre, il s'inscrit au-dessus de son estimation flash (50,9) et atteint son plus haut niveau depuis août dernier. Il ne signale cependant qu'un rythme de croissance modéré dans la zone de la monnaie unique.

Le secteur des services (Indice final de 52,5 contre 52,8 en décembre, et une estimation flash à 52,2). est demeuré le principal moteur de la croissance en janvier, ce malgré un ralentissement de la hausse de son activité par rapport à décembre. Dans le secteur manufacturier, la baisse de la production s'est poursuivie, portant l'actuelle phase de contraction à un an. Le repli observé en janvier a toutefois été le plus faible depuis juin dernier.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, commente : "se redressant de nouveau en janvier pour atteindre son plus haut niveau depuis août dernier, l'Indice composite PMI de la zone euro semble indiquer le début d'un renversement de tendance économique dans la région. Si les données de l'enquête restent conformes à une croissance peu soutenue de l'activité globale (hausse du PIB d'un peu moins de 0,2% attendue au premier trimestre 2020), le secteur manufacturier montre toutefois quelques signes de stabilisation après la forte contraction observée en 2019 et le secteur des services a conservé son dynamisme, grâce notamment à une amélioration du marché du travail".