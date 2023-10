Indice PMI HCOB manufacturier au plus bas depuis mai 2020 en France

Les données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier français en septembre, la...

(Boursier.com) — Les données de l'enquête PMI HCOB mettent en évidence une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier français en septembre, la production et les nouvelles commandes ayant enregistré l'un de leurs plus forts replis depuis presque trois ans et demi. L'évolution d'autres indicateurs de l'enquête tels que l'activité achats, les stocks et l'emploi brossent également un tableau sombre de l'industrie française, ces trois variables s'étant repliées au cours du mois, tendances reflétant les efforts des entreprises afin de limiter leurs coûts et de préserver leur trésorerie.

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, se replie ainsi de 46,0 en août à 44,2 en septembre (43,6 en première estimation), affichant son plus faible niveau depuis mai 2020.

Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank, commente ainsi les derniers résultats de l'enquête : "l'industrie manufacturière française s'est enlisée dans les difficultés en fin de troisième trimestre, la production ayant reculé pour un seizième mois consécutif en septembre, tandis que la demande est demeurée très faible. Le volume des nouvelles commandes a en effet fortement diminué au cours du mois, la baisse s'étant accélérée par rapport au mois d'août. Si l'activité a reculé dans les trois sous-secteurs étudiés (biens de consommation, biens intermédiaires et biens d'équipement), c'est dans les secteurs des biens intermédiaires et des biens d'équipement que les indices PMI HCOB ont affiché les plus faibles niveaux".