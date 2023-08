Indice PMI HCOB manufacturier au plus bas depuis mai 2020 en France

La forte contraction du secteur manufacturier français s'est poursuivie en juillet, les données de l'enquête PMI HCOB, produites par S&P Global,...

(Boursier.com) — La forte contraction du secteur manufacturier français s'est poursuivie en juillet, les données de l'enquête PMI HCOB, produites par S&P Global, mettant en évidence des baisses marquées de la production et des nouvelles commandes. Ces deux variables se sont en effet repliées simultanément pour un quatorzième mois consécutif. L'enquête indique par ailleurs une faiblesse généralisée de l'industrie, la demande étrangère et l'activité achats ayant également fortement reculé au cours du mois, et ce à des rythmes plus soutenus qu'en juin. L'emploi a quant à lui enregistré son plus fort taux de contraction depuis presque trois ans tandis que les fabricants ont poursuivi leurs opérations de déstockage en juillet.

L'indice des acheteurs PMI HCOB manufacturier, produit par S&P Global, s'est ainsi replié de 46 en juin à 45,1 (44,5 en première estimation), et signale une détérioration accrue de la conjoncture du secteur manufacturier en juillet. L'indice est au plus bas depuis mai 2020.