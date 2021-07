Indice ISM manufacturier toujours haut perché aux Etats-Unis

(Boursier.com) — L 'indice ISM manufacturier recule légèrement en juin, à 60,6, après 61,2 en mai. Le consensus était positionné à 60,9. Si l'indice est au plus bas de l'année, l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) montre toutefois que l'industrie manufacturière américaine continue à progresser à un rythme soutenu alors que l'indice des prix attaché à l'indice ISM des prix payés a augmenté à 92,1, un niveau jamais atteint depuis la révolution iranienne de 1979 et la crise pétrolière. Les défis logistiques, les prix élevés des matières premières et les pénuries de diverses fournitures continuent de mettre les fabricants sous pression.

Les dépenses de construction pour le mois de mai ont par ailleurs négativement surpris puisqu'elles affichent une baisse de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus et +0,1% un mois auparavant.