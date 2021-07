Indice IHS Markit manufacturier très solide aux Etats-Unis

L'indice PMI IHS Markit manufacturier final américain du mois de juin ressort à 62,1, inférieur au consensus de marché (62,6) et à sa lecture initiale...

(Boursier.com) — L 'indice PMI IHS Markit manufacturier final américain du mois de juin ressort à 62,1, inférieur au consensus de marché (62,6) et à sa lecture initiale (62,6). L'indicateur est stable par rapport au niveau record du mois de mai. Il confirme ainsi une forte croissance du secteur. Chris Williamson, chef économiste chez IHS Markit, a déclaré : "le mois de juin a été marqué par une forte demande qui a entraîné une autre forte hausse de la production manufacturière, les nouvelles commandes et la production affichant les taux de croissance les plus rapides depuis le début de l'enquête en 2007".