Indice IFO allemand plutôt décevant en août

Indice IFO allemand plutôt décevant en août









La composante des attentes recule assez nettement...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo atteint 99,4 points en août, contre 100,8 le mois précédent et 100,4 de consensus. La composante évaluation actuelle ressort à 101,4 points contre 100,4 en juillet et 100,8 attendu, et la composante des attentes s'établit à 97,5 points contre 101,2 un mois avant (100 de consensus).

L'indice Ifo est compilé chaque mois à partir des réponses de 7.000 professionnels allemands des différents secteurs économiques concernés. Il représente leur vision à six mois et leur sentiment au moment de l'enquête. Une synthèse des deux indicateurs fournit l'indice principal de climat des affaires.