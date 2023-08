Indice IFO à nouveau déprimé en Allemagne

Pas de quoi rassurer sur la situation en Allemagne...

(Boursier.com) — Pas de quoi rassurer sur la situation en Allemagne. L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo recule un peu plus fortement que prévu en août. Il ressort à 85,7, contre 87,4 en lecture révisée pour le mois précédent, et un consensus logé à 86,8. La composante évaluation actuelle recule de 2,3 points à 89 points (90 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 82,6 points contre 83,6 un mois avant (83,8 de consensus).

L'indice Ifo est compilé chaque mois à partir des réponses de 7.000 professionnels allemands des différents secteurs économiques concernés. Il représente leur vision à six mois et leur sentiment au moment de l'enquête. Une synthèse des deux indicateurs fournit l'indice principal de climat des affaires