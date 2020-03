Indice du logement bien orienté aux Etats-Unis avant la période de 'lock-down'

Enfin une bonne nouvelle aux Etats-Unis...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enfin une bonne nouvelle aux Etats-Unis. Les promesses de vente de logement ont augmenté de 2,4% sur un mois en février, là où les économistes tablaient sur une baisse de 1,8% après une progression de 5,3% en janvier. Un indice qui montre donc une bonne orientation du marché du logement outre-Atlantique même si ces données ne prennent évidemment par encore en compte la situation actuelle et les nombreuses mesures de confinement mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19. Sur un an, les promesses de vente affichent encore une hausse de 9,4%, a précisé la NAR (National Association of Realtors).

"Les chiffres des prochaines semaines montreront à quel point le marché du logement a été durement touché, mais je suis optimiste que le prochain plan de relance réduira les dommages économiques et que nous pourrions obtenir une reprise robuste en forme de V plus tard dans l'année", affirme Lawrence Yun, chef économiste au sein de la NAR.