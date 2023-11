Incertitudes autour de l'Opep+, le baril de pétrole recule encore

Les cours de l'or noir restent sous pression en ce jeudi de Thanksgiving aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Les cours de l'or noir restent sous pression en ce jeudi de Thanksgiving aux Etats-Unis. L'annonce du report inattendu de la prochaine réunion de l'Opep au 30 novembre a provoqué de gros dégagements hier et continue à peser sur le brut. Le baril de Brent pour livraison janvier abandonne 1,6% à 80,65 dollars à Londres tandis que le baril de WTI de même échéance rend 1,5% à 75,9$ dans les échanges électroniques sur le Nymex.

L'Arabie Saoudite a fait part de son mécontentement à l'égard des niveaux de production des autres membres de l'OPEP et les spéculations vont depuis bon train. Le Royaume, qui a unilatéralement coupé d'un million de barils supplémentaires par jour sa production depuis juillet, mène des pourparlers difficiles avec d'autres membres sur leurs niveaux de production, indiquait hier 'Bloomberg'.

Les équipes de Goldman Sachs affirment qu'il existe une "probabilité subjective forte de 35%" que l'alliance procède à une réduction plus importante en guise d'assurance contre une faiblesse potentielle du marché au premier trimestre 2024. Une baisse plus conséquente pour le groupe semble plus probable qu'une réduction unilatérale plus forte, car seule la première a tendance à augmenter les revenus. Une telle décision ferait probablement " augmenter les prix de quelques dollars ". Mais le scénario de base de la banque est que les dirigeants laissent inchangée la réduction volontaire du groupe, compte tenu des niveaux de stocks proches de la moyenne, de la part de marché saoudienne déjà faible et des fortes prévisions de demande de l'OPEP.

Pour Citi, le décalage de la réunion de l'OPEP+, de ce week-end au 30 novembre, "accentue le drame, probablement pas le résultat". L'Arabie saoudite devrait étendre sa réduction volontaire de 1 million de bj jusqu'au premier trimestre 2024, tandis que le reste de l'OPEP+ s'engagera largement sur les quotas existants jusqu'en 2024. Cependant, la probabilité d'un résultat baissier à la suite de la réunion semble avoir augmenté, passant de 10 à 20%.

JP Morgan estime pour sa part que l'Arabie saoudite et la Russie devraient prolonger leurs restrictions volontaires d'approvisionnement jusqu'au premier trimestre 2024. Toutefois, les équilibres semblent fragiles, l'offre hors OPEP devant dépasser la croissance de la demande mondiale en 2023, 2024 et 2025.

Par ailleurs, l'annonce d'une très forte hausse des stocks américains de brut la semaine passée tend également à peser sur les cours. Les réserves ont en effet bondi de 8,7 millions de barils lors de la semaine close le 17 novembre à 448,1 mb. Le consensus tablait sur une augmentation limitée à 1,2 mb.