Immobilier : deux indices plus solides que prévu aux Etats-Unis

(Boursier.com) — L 'indice de la Federal Housing Finance Agency (FHFA) relatif aux prix immobiliers américains pour mars fait ressortir une hausse de 0,6% sur une base ajustée des variations saisonnières, après une progression de 0,7% en février. En glissement annuel, l'indice de prix progresse de 3,6%, après 4,2% en février. Le consensus tablait respectivement sur des hausses de 0,2 et 2,4%.

Les prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis ont reculé de 1,15% sur un an en mars, montrent les résultats de l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller. Le marché tablait sur un repli de 1,6% sur un an, après une progression de 0,36% en février. En données corrigées des variations saisonnières (CVS), les prix immobiliers dans les 20 grandes métropoles suivies par Case-Shiller sont en hausse de 0,5% sur un mois, contre un consensus de -0,4%, et après un recul de 0,1% au mois précédent.