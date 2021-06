Hausse surprise des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis

Hausse surprise des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis









Encore un indicateur immobilier très solide...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Encore un indicateur immobilier très solide. L'indice des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis pour le mois de mai affiche une forte hausse de 8% en comparaison du mois antérieur, alors que le consensus tablait sur un repli de 1%. A 114,7, il ressort au plus haut depuis mai 2005. La lecture du mois précédent a été confirmée à -4,4%. Sur un an, l'indice progresse de 13%, selon la National Association of Realtors.

"La forte augmentation des transactions en mai - après la baisse d'avril, ainsi que l'érosion soudaine de l'accessibilité au logement - a effectivement été une surprise", a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR. "Le marché immobilier attire les acheteurs en raison de la baisse des taux hypothécaires, qui sont passés sous la barre des 3%".